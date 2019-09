La justícia escocesa declara «il·legal» la suspensió de la Cambra dels Comuns

El Govern britànic va patir ahir un dur revés, després que la Justícia escocesa declarés «il·legal» la decisió del primer ministre, Boris Johnson, de suspendre el Parlament en el període previ a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, el 31 d'octubre.

El Tribunal d'Apel·lació d'Escòcia va considerar que l'acció de l'Executiu conservador, que va aconsellar a la reina Isabel II ratificar la decisió de clausurar les càmeres des d'ahir i fins al 14 d'octubre, va trencar la legalitat i va estar motivada «pel propòsit inapropiat d'obstaculitzar el Parlament».

Després que es fes públic el dictamen, el Govern va comunicar que recorrerà la sentència davant el Tribunal Suprem, la màxima instància judicial del Regne Unit, que atendrà aquest i un altre cas similar dimarts que ve, dia 17, en una sessió presidida per nou magistrats.

Els tres jutges escocesos, presidits per Lord Carloway, van emetre el seu veredicte per unanimitat, però no van donar cap ordre específica perquè les sessions de la Cambra dels Comuns de Westminster es reprenguin, sota l'argument que el cas arribarà al Suprem.

A més del cas escocès, el Tribunal Suprem britànic haurà d'atendre un altre cas que persegueix el mateix objectiu i que va ser presentat a Anglaterra per l'activista contrària al Brexit Gina Miller.

Revocació

En el cas de Miller, el Tribunal Superior de Londres havia decretat la setmana passada que la suspensió parlamentària no és il·legal i que es tracta d'un assumpte polític, de manera que l'activista i empresària va decidir apel·lar al Suprem.

La decisió emesa ahir a Escòcia revoca així un anterior del passat 4 de setembre, que va dictaminar que el tancament si complia amb l'ordenament -per raons molt similars a les del cas Miller-, i que no va impedir que l'activitat de les càmeres es paralitzés aquest dimarts fins al 14 d'octubre.