Moià homenatja Rafael Casanova amb una crida a la perseverança

Amb un crida a la perseverança en la defensa de les llibertats, Moià va celebrar ahir al migdia la Diada Nacional de Catalunya amb l'habitual homenatge a Rafael Casanova, fill insigne de la vila. Entitats, partits polítics i institucions de la comarca van participar en l'ofrena floral als peus del monument que hi ha a plaça de l'Hospital dedicat al qui fou conseller en cap el 1714. L'acte, que va reunir representants dels deu municipis de la comarca, va estar presidit per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella.

Durant la commemoració, la consellera va recordar la intensitat dels darrers anys «que ens han posat a prova individualment i com a país» i va assegurar que «circula un corrent poderós i profund de consciència col·lectiva que pot semblar ocult però que surt a la llum cada cop que ha d'enfrontar-se a un obstacle o a un nou repte». Per aquest motiu, va demanar als assistents que no oblidessin «l'amplitud, la profunditat i la diversitat» d'aquest cor-rent per construir un projecte «àmpliament compartit».

Per a Capella, la resposta social i política al moment que estem vivint «només pot basar-se en una solidaritat ferma, pacífica, però sobretot, integradora de tots aquells que volen participar de la defensa de les llibertats democràtiques i de la justícia contra la repressió». La consellera va afirmar també que la d'ahir no era «una Diada qualsevol» sinó «una Diada molt important» i que calia celebrar-la «amb el mateix caràcter pacífic i multitudinari d'aquests darrers anys, sense dubtes i sense pors».

Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va assegurar que l'Onze de Setembre «representa la perseverança i els valors de la democràcia i de l'estima col·lectiva» però que cal «seguir al peu del canó cada dia». Guiteras també es va referir a la sentència del judici del Procés i va assegurar que «l'atac que suposarà una sentència condemnatòria no només interpel·la els independentistes i els republicans sinó tota la societat». Davant d'això, va dir, «ens trobaran dempeus, de cara i pacíficament perquè no volem renunciar al dret de llibertat i a tenir una democràcia homologada al segle XXI».

L'ofrena floral també va tenir la participació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on hi ha la tomba de Casanova, i dels descendents de la família. Per tancar l'acte de la Diada hi va haver una salve d'honor, a càrrec de l'Associació Recreació Històrica Moià 1714, l'Espai Musical de Moià va interpretar Els segadors i, finalment, van actuar els Falcons de Castellcir.