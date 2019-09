Òmnium reuneix el sobiranisme per demanar l'absolució dels presos

«Pels drets i les llibertats, absolució» va ser el lema de l'acte organitzat per Òmnium ahir al migdia amb motiu de la Diada que va reunit el sobiranisme a les portes de la sentència del procés. En l'acte, que va aplegar més d'un miler de persones a l'Arc del Triomf de Barcelona, es va llegir una carta del president de l'entitat, Jordi Cuixart, des de la presó. Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va fer una crida a «estar a l'alçada del moment històric» i donar una resposta «col·lectiva» a la sentència amb «tota determinació i valentia política». Hi van assistir representants de JxCat, ERC, Comuns i la CUP.

Alcaldes de diferents colors polítics van demanar «llibertat, solució política i absolució» a través d'un vídeo. Ada Colau va qualificar de «barbaritat» que Cuixart i altres líders faci dos anys que són a la presó. «Com a demòcrata crec que és imprescindible defensar la llibertat d'expressió i de manifestació de totes les persones, també de les que discrepem. Per això demano absolució», va afegir l'alcaldessa i líder dels comuns.

També van ser protagonistes de l'acte els familiars dels líders polítics presos. Esther Cuixart, Laura Masvidal i Bernat Pegueroles van llegir una carta adreçada a «presos i exiliats» feta a partir de fragments de cartes de persones anònimes. L'acte va combinar els discursos amb actuacions musicals i imatges que es van projectar en una pantalla just davant l'Arc del Triomf.

En el seu discurs, Mauri va defensar que caldrà donar resposta a una sentència no absolutòria amb les «grans majories» que representen el 80% i que rebutgen la repressió i demanen una solució política. «Ens necessitem a tots més que mai perquè la resposta a la sentència ha de ser col·lectiva, amb tota determinació i valentia política. No hi ha solucions màgiques però hem d'estar a l'alçada del moment històric. Com diu Cuixart, tots els drets condemnats hauran de ser exercits, també el dret a l'autodeterminació», va defensar Mauri. El vicepresident de l'entitat va avisar que si no hi ha una solució, l'Estat espanyol «tindrà un problema amb les seves institucions i la seva democràcia».

A l'acte van assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, a més del president de JxCat al Parlament, Albert Batet; Jéssica Albiach i Jaume Asens, dels comuns; la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, entre d'altres.