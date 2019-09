Sánchez i Iglesias es culpen mútuament d'impedir un acord i repetir les eleccions

L'estrena del nou curs parlamentari va convertir-se ahir al Congrés en un intercanvi de retrets mutus entre el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, després del fracàs de les negociacions per formar govern.

Els dos líders van intentar carregar sobre l'altre la responsabilitat d'impedir l'acord i abocar el país a la repetició de les eleccions generals el proper 10 de novembre, un escenari que la resta de l'oposició veu cada més a prop en constatar que Sánchez i Iglesias no mouen ni una mica les seves línies vermelles: el PSOE no accepta ja un Govern de coalició, al qual no renuncien els morats. «És preferible sempre un Govern de coalició abans que la repetició electoral», va etzibar Iglesias a Sánchez a la primera compareixença del líder socialista en aquesta arrencada del nou curs parlamentari.

El secretari general dels morats sospita que el PSOE no va voler mai iniciar una negociació sèrie per compartir l'Executiu. «Un govern de coalició no es negocia en tres dies», va subratllar Iglesias, convençut que a Sánchez «va descol·locar-lo» que ell renunciés a seure al Consell de Ministres i això el va portar a fer veure que accedia a explorar la fórmula de la coalició.

Sánchez, a canvi, va incidir en les negatives reiterades que ha rebut de Podem a les diferents fórmules de col·laboració que els va proposar. No van voler donar suport des de l'oposició un Govern en solitari del PSOE, ni proposar ministres independents, ni incorporar a membres de Podem en llocs de responsabilitat de l'Administració de l'Estat ni finalment els va semblar suficient l'oferta de coalició de Sánchez, que incloïa una vicepresidència social per a la número dos dels morats, Irene Montero.

El líder del PSOE va advertir que amb el seu rebuig, Podem menysprea Ministeris com el de Sanitat, Igualtat, Cooperació i Migracions, Ciència o Agricultura, amb la qual cosa legitima sense voler-ho els arguments conservadors que defensen un aprimament de l'Estat.

Arribats a aquest punt, Sánchez va instar Podem que reflexioni respecte a la seva posició, perquè en cas contrari serà el culpable de «portar el país de nou a eleccions», la qual cosa impediria una altra vegada que Espanya estigui dirigida per un Govern del PSOE, com va passar el 2016.

Sánchez no va explicar en profunditat què li impedeix tornar a negociar amb Podem un govern de coalició, més enllà d'indicar que aquesta fórmula es va demostrar inviable després del menyspreu inicial dels morats, que van demostrar voler «dos governs en un», en lloc de comprometre's amb un gabinet coherent i cohesionat, elements imprescindibles per donar estabilitat a la legislatura.

L'intent de Sánchez de traslladar la culpa Podem va tenir el suport de la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que va assegurar que el seu partit té garantits els vots a favor i les abstencions necessàries per tirar endavant una investidura, quan falta només que Podem s'hi sumi.

Però Iglesias va contraatacar. «Som al setembre, tenint en compte que les eleccions van ser a l'abril, crida l'atenció que només hagi aconseguit un suport, el del Partit Regionalista Càntabre», va indicar, fent referència a la investidura fallida de juliol i descarregant a Sánchez la responsabilitat de no aconseguir els suports que precisava.

En un intent de demostrar que no renuncia a buscar l'acord, Iglesias fins i tot va demanar a Sánchez una negociació bilateral entre ells, però Sánchez va respondre que si ha de proposar alguna cosa nova, més enllà de la coalició, proposi una nova reunió de els equips negociadors.

Les intervencions de la resta de líders de l'oposició també van ser un indicatiu que les formacions polítiques assumeixen ja com un escenari difícilment evitable la repetició electoral.



Les reaccions

El líder del PP, Pablo Casado, ho veu «clar»: Sánchez va iniciar «fa mesos» la seva «pretesa, desitjada, però oculta campanya electoral».

També el president de Ciutadans, Albert Rivera, va dubtar que el líder socialista vulgui evitar tornar a les urnes el 10 de novembre i va deixar clar que si es repetissin els comicis la responsabilitat màxima serà seva per no posar-se d'acord «ni amb els seus socis» de Podem.

El PNB va evitar participar d'aquest encreuament de retrets en el Ple del Congrés, però el seu president, Andoni Ortuzar, va parlar amb claredat des de Barcelona, i v repartir culpes entre el PSOE i Unides Podem. Ortuzar va criticar que «els quarters generals del PSOE i Podem estiguin preparant eleccions».

Minuts abans, en una entrevista a la ràdio, Ortuzar va assenyalar que potser Sánchez, veient Podem «tan rígid en la seva posició de Govern de coalició» i tement una «legislatura molt curta» prefereixi «anar a eleccions ara perquè pensarà que és millor per a ell».

El representant de Bildu, Jon Iñarritu, va carregar la culpa a Sánchez, i va recriminar-li que posi en exemple la negociació europea per al repartiment del poder institucional a Europa, on l'acord va ser possible després d'hores i hores de negociació, i no es tanqui també hores i hores amb Iglesias a la recerca d'un acord.

Compromís, en canvi, a través del seu portaveu, Joan Baldoví, va preferir instar els líders del PSOE i a Unides Podem que es posin «al timó» de la negociació per intentar desbloquejar la situació política.