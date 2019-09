Sánchez rebutja l'última proposta d'Iglesias, un govern de coalició fins als pressupostos

Pedro Sánchez ha rebutjat l'última proposta que li ha fet Pablo Iglesias en una conversa telefònica que els dos líders polítics han mantingut aquesta tarda, segons han indicat fonts del PSOE. El líder d'Unides Podem ha proposat al socialista conformar un govern de coalició "sobre la base de l'última proposta del PSOE i l'última proposta d'Unides Podem" fins a l'aprovació dels pressupostos. Si un cop aprovat els comptes públics Sánchez considerés que la coalició no funciona, els morats es comprometen a "abandonar el govern mantenint el suport parlamentari", segons indiquen fonts de Podem. Sánchez, però, li ha respost que en aquests moments "no es donen ni les bases mínimes de confiança ni un plantejament d'un govern cohesionat, coherent i amb una única direcció, en una legislatura estable".

La trucada ha tingut lloc a les sis de la tarda i ha durat deu minuts, segons han indicat fonts socialistes. Ambdós líders polítics han coincidit en la voluntat d'evitar eleccions el 10 de novembre, i amb aquest esperit Iglesias ha fet a Sánchez la proposta del govern de coalició que estaria a prova durant un any.

Segons Unides Podem, la proposta garantiria l'aprovació dels comptes públics i dona "una oportunitat" al govern de coalició, però garanteix a Sánchez un "govern en solitari estable durant la major part de la legislatura" si considera que la tasca conjunta dels dos partits no ha funcionat.

Sánchez, de la seva banda, ha reiterat la necessitat d'un govern "sòlid" i una legislatura "estable", i ha subratllat que hi ha "els vots, els escons i el programa" i que només falta "el sí d'Unides Podem", segons fonts socialistes.

Les mateixes fonts indiquen que el PSOE ha posat sobre la taula "cinc propostes diferents, inclòs el govern de coalició", que han estat "rebutjades totes per Iglesias".

També subratllen que hi ha "altres vies d'entesa a explorar", com seria el camí "intermedi" proposat pel mateix Sánchez i per l'equip negociador del PSOE la setmana passada.

En canvi, el president del govern en funcions no veu clara la proposta d'Iglesias "després de la investidura fallida i el rebuig del líder de Podem a la coalició oferta pel PSOE".

A banda, i també segons les fonts socialistes, Iglesias ha traslladat a Sánchez que si hi ha repetició electoral tornarà a demanar una coalició "aquest cop sense exclusions", en al·lusió, entenen, a la condició que el PSOE va posar al juliol per a un hipotètic govern compartit, segons la qual no hi podia haver el líder dels morats.

Finalment, Sánchez ha traslladat a Iglesias que l'equip negociador del PSOE estarà "obert a dialogar, sempre i quan s'aparquin propostes que es van demostrar inviables, com la coalició".