El centre de Catalunya també es mobilitza

Les comarques catalanes no van fallar a la crida independentista i van viatjar fins a Barcelona, un any més, per omplir els carrers i fer-se sentir. Gent del Bages, del Berguedà, de l'Anoia, del Solsonès, del Moianès, de la Cerdanya, de l'Alt Urgell i del Baix Llobregat van aplegar-se a Barcelona per celebrar aquesta jornada tan especial. Unes 5.500 persones d'arreu de la Catalunya Central van viatjar amb autobús per gaudir de l'11 de setembre a la capital catalana, on es va ballar, cantar o desplegar una gran estelada de manera conjunta a laça Espanya.