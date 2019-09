La comarca del Solsonès va tenir una representació d'unes 300 persones al carrer Consell de Cent per omplir el tram 10 de l'estel que es va formar al voltant de la plaça Espanya. Però abans d'això, els assistents van haver d'agafar els autobusos per arribar a la mobilització. El Solsonès va posar a disposició 5 autobusos per portar la gent fins a Barcelona.