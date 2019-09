La gota freda deixa imatges catastròfiques i desoladores

El temporal que està afectant el sud-est d'Espanya aquests últims dies, amb pluges torrencials i inundacions ha deixat imatges catastròfiques, de grans zones negades d'aigua, cotxes arrossegats per la corrent i ponts que col·lapsen. En aquest vídeo pots veure diferents imatges recollides a Alacant per Diario Información. Un dels punts més afectat ha estat un barri de la localitat d'Almoradí, on s'ha desallotjat gran part de la població després que s'hagi hagut d'obrir les comportes de la presa del pantà de Santomera. .

En una altra localitat d'Alacant s'ha tallat l'AP7 a l'alçada de Granja de Rocamora. Allà s'ha ensorrat una part del pont d'aquesta carretera, moment que també pots veure al vídeo d'aquesta notícia.

L'Ajuntament d'Almoradí ha informat del desallotjament de barris sencers, una pedania i un polígon, alhora que ha instat a extremar la precaució davant la situació del riu Segura, que ha "trencat en alguns punts" aigües avall del pont de Algorfa, informa el consistori.

A través dels seus comptes en xarxes socials, l'Ajuntament detalla que s'ha desallotjat el barri més proper a aquest pont i que s'ha evacuat als veïns de la pedania del Saladar amb autobús, mentre que "molts" altres s'han anat a seus propis vehicles i amb l'ajuda de Creu Roja. A més, s'ha informat que el nivell del riu "segueix pujant i supera els 5 metres, un nivell preocupant".