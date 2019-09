Granados, del PSC, afirma que l'autodeterminació no la dirimeix la ciutadania

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va assegurar que amb el PSOE Catalunya no tindrà un referèndum, i va dir que no ha de ser una decisió que prenguin els ciutadans: «No ha de ser la ciutadania qui dirimeixi una qüestió tan important com l'autodeterminació».

A més, sobre la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes, la socialista adverteix que podrà agradar més o menys, «però en un estat de dret s'ha d'acatar», va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio.

«El Govern del president Quim Torra i del vicepresident Pere Aragonès continua deixant una part important de la ciutadania fora de la celebració i del sentiment de pertinença que qualsevol societat té amb els seus símbols», va apuntar. Les seves declaracions sobre l'autodeterminació van generar una onada de retrets per part de polítics sobiranistes. El president del Parlament, Roger Torrent, va lamentar, en aquest sentit, les paraules de la portaveu del grup del PSC al Parlament. «Em desconcerta i entristeix que algú que hauria de defensar drets democràtics fonamentals» no vulgui un referèndum, va afirmar.