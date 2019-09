Netanyahu afirma que ja no té cap més opció que «derrocar Hamas»

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va demanar ahir als ministres que deixin «d'agitar» una possible operació militar a la franja de Gaza per respondre als successius llançaments de coets, tot i que considera inevitable que sigui necessari «enderrocar Hamas», que controla el territori costaner des del 2007. «Hi haurà una operació, però no la iniciarem fins a no estar preparats. Jo no opero amb tuits», va dir Netanyahu, durant una entrevista a KAN Radio prèvia al seu viatge a Rússia, on té previst reunir-se amb el president, Vladímir Putin, i parlar de la situació regional. D'aquesta manera, el primer ministre israelià va descartar que hi pugui haver una ofensiva imminent però, alhora, va considerar-la inevitable en el futur. «Aparentment no tindrem més opció que enderrocar Hamas», va advertir en l'entrevista, segons el diari The Jerusalem Post.

Netanyahu mira ja a les eleccions del 17 de setembre, repetició de les celebrades a l'abril. Les enquestes pronostiquen un escenari igualat i el primer ministre ha reconegut que els sondejos interns als quals ha tingut accés prediuen que no sortirà vencedor dels nous comicis.

Si repeteix com a primer ministre, ja ha promès que Israel s'annexionarà la vall del Jordà, un moviment que ja ha rebut crítiques tant de palestins com de jordans i que és vist amb preocupació pel llast que representa per a la solució de dos Estats.