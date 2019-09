Roldán, portaveu de CS, veu l'independentisme «més radicalitzat que mai»

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, va assegurar ahir que l'independentisme està «més radicalitzat que mai», després que un grup de manifestants s'enfrontés ahir als agents dels Mossos d'Esquadra que custodiaven el Parlament i agredissin una periodista de TVE que cobria la protesta. Com ja va fer ahir en un missatge a Twitter, va aprofitar la roda de premsa que va oferir ahir per responsabilitzar Torra de la protesta per haver «escalfat» l'ambient i va retreure al president del Parlament, Roger Torrent, que no hagi condemnat els fets. La líder taronja va explicar que promouran diverses iniciatives parlamentàries al respecte: demanaran incrementar el dispositiu policial que protegeix la cambra, sol·licitaran la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, i impulsaran un escrit a la mesa perquè rebutgi la «violència».

A Buch també li volen preguntar per la identificació de les persones que van fer sonar l'himne espanyol des d'un balcó mentre el Govern realitzava l'ofrena floral de la Diada al monument de Rafael Casanova a Barcelona. Roldán va explicar que Cs ha ofert suport jurídic als identificats.