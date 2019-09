Si trobes un cotxe sense conductor a l'AP-7, no t'espantis

El tram de l'AP-7 entre Girona Oest i Girona Sud és, des d'aquest dijous i fins al diumenge, l'escenari de les proves per preparar la infraestructura per a la futura "convivència" de cotxes autònoms i convencionals.

Es tracta del projecte europeu INFRAMIX en el qual participen onze empreses i institucions que lideren el desenvolupament de tecnologia per a la conducció autònoma. Les proves plantegen tres escenaris diferents per comprovar com es comunica la infraestructura amb els vehicles o amb els dispositius de navegació.

Aquesta setmana, testaran la reacció a assignacions de carril específics per a aquests vehicles, la presència d'obres a la carretera o l'aparició d'embussos. "Ens apropem una mica més a conduir de forma autònoma", ha afirmat la directora general d'Autopistes, Anna Bonet.