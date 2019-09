Cs insta Núria Marín a anul·lar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'AMI

El Grup polític de Ciutadans (Cs) a la Diputació de Barcelona, va presentar dijous una instància en la qual demana al govern del PSC que compleixi amb la sentència judicial que va declarar nul·la l'adhesió de l'entitat a l'Associació de Municipis per la Independència. El portaveu de Cs, Salvador Tovar, va recordar que el mes de març el Jutjat de Primera Instància de Barcelona va invalidar l'adhesió en considerar que l'ens supramunicipal «va optar per una opció ideològica sense les competències ateses a les finalitats de l'AMI». En aquest sentit, Tovar ha apuntat que l'anterior Govern de la Diputació, presidit per CiU, va anunciar que presentaria un recurs contra aquesta resolució, «per la qual cosa demanem al PSC que no cedeixi davant les pressions del seu soci».