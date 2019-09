Envien a judici la trama corrupta de pisos turístics de Barcelona

Una jutgessa de Barcelona ha deixat a un pas de judici 23 persones, vuit de les quals funcionàries de l'Ajuntament de la ciutat, acusades d'integrar una presumpta trama corrupta que facilitava la tramitació irregular de llicències de pisos turístics a canvi de diners.

En una resolució, la titular del jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona dona per tancada la investigació, que va iniciar l'any 2009, i la remet a la Fiscalia i a les acusacions perquè sol·licitin l'obertura de judici contra els investigats, als quals acusa dels delictes de suborn, prevaricació, falsedat documental i amenaces.



Els funcionaris municipals

Concretament, la jutgessa ha deixat a un pas del banc dels acusats vuit funcionaris municipals –entre els quals Heliodoro L., que va ser cap dels serveis tècnics de l'Ajuntament al districte de Ciutat Vella i Nou Barris–, així com l'enginyer Joaquín Q., que acumula dues condemnes de deu mesos per irregularitats en la tramitació de permisos a l'Ajuntament de Barcelona i de quatre anys i un mes per avisar d'inspeccions administratives en una altra causa de corrupció policial.

A Joaquín Q., que presumptament exercia d'intermediari entre els propietaris d'apartaments i els funcionaris a canvi de comissions, la jutgessa l'acusa, a més, d'enviar cartes amenaçadores a l'exregidora de l'Ajuntament Itziar González i a l'exgerent Mercè Massa, molest per les mesures que aquestes van adoptar per evitar les irregularitats en la concessió de llicències turístiques.

Altres investigats als quals la jutgessa envia a judici són propietaris d'apartaments turístics de Barcelona que presumptament van pagar suborns als funcionaris municipals a canvi que se'ls facilitessin irregularment llicències d'activitat, entre el 2005 i el 2008.

A la resolució, que va avançar ahir El Periódico de Catalu-nya, la jutgessa sosté que els funcionaris Heliodoro L. i Elena A. – exresponsable de l'assessoria jurídica del consistori– i l'enginyer Joaquín Q. actuaven «de mutu acord i amb la finalitat de procurar-se uns ingressos extres» amb la tramitació de les llicències irregulars.

La resta de funcionaris imputats, afegeix la magistrada, a les ordres d'Elena A., «van incórrer en greus irregularitats per afavorir l'actuació de la resta d'investigats».