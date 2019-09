Iceta defensa una «reforma constitucional federal», a Astúries

El líder del PSC, Miquel Iceta, va apostar ahir per una «reforma constitucional federal» que reculli el «caràcter plurinacional» de l'Estat espanyol i reconegui «l'aspiració nacional» de Catalunya.

Segons una conferència pronunciada ahir al vespre a Astúries i que el PSC va penjar al seu web sota el títol «La España de todos», el líder socialista va argumentar que la solució al conflicte a Catalunya passa per un «acord de tipus federal» que s'hauria de pactar primer en l'àmbit català. Segons Iceta, caldria «obtenir el suport d'almenys dos terços dels membres del Parlament» per després negociar amb l'Estat i les forces polítiques espanyoles. Això hauria de quedar reflectit en una reforma de la Carta Magna que incorporés el reconeixement dels «drets històrics» catalans. Tanmateix, Iceta no veu que aquest escenari pugui ser imminent: «Hem d'anar pas a pas» i «no crear expectatives a curt termini que puguin convertir-se en frustracions que dificultin encara més el llarg i difícil camí que ens espera», va escriure.

«Hem de passar d'una profunda divisió a la construcció d'un ampli acord», va defensar Iceta, que va afirmar que això «no s'aconsegueix de la nit al dia». El líder del PSC va argumentar que cal convèncer tothom del fet que «no hi ha sortida fora d'un procés de diàleg, negociació i pacte». Segons Iceta, també són necessaris el «respecte mutu i l'acceptació de l'actual marc legal i institucional».

L'acord pel qual aposta el primer secretari del PSC té com a bases «un reforç de l'autogovern, una millora del finançament, la lleialtat institucional i el millor reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüe d'Espanya».

«El federalisme dona respostes a totes aquestes qüestions», va argumentar el líder dels socialistes catalans. Iceta va insistir que «es tracta d'unir els catalans al voltant d'objectius àmpliament compartits». «Hem de construir un futur per a tots i superar la divisió creada pel moviment independentista», va assegurar.