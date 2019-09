Iglesias instarà el rei a convèncer Sánchez que accepti una coalició

Celaá va deixar clar que no hi ha confiança amb Podem

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que demanarà la setmana que ve a Felip VI que exerceixi el seu paper de «mediació i arbitratge» i que faci «entendre» als candidats, especialment a Pedro Sánchez, que un govern de coalició és «la via per donar estabilitat».

Amb les relacions entre el PSOE i Podem cada vegada més enquistades després de la negativa del president en funcions a acceptar la nova proposta de la formació morada, Iglesias es va mostrar segur que, a Felip VI, «l'últim que li ve de gust» és que els espa-nyols tornin a les urnes. I, encara que no és monàrquic, tal com va puntualitzar en una entrevista a La Sexta, en la ronda de contactes de la setmana vinent demanarà al rei que assumeixi el seu «paper constitucional».

Iglesias va fer aquesta petició en un dia en què es van succeir els retrets entre les dues formacions d'esquerres, després que el president en funcions rebutgés dijous l'última proposta de Podem de formar una coalició a prova, fins a l'aprovació dels pròxims Pressupostos, oberta a revisió si el Govern no funcionava.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del Govern, Isabel Celaá, va reiterar que no hi ha «una confiança mínima» amb Podem per construir un Govern de coalició i va titllar d'«absurda» i «buida de contingut» l'oferta d'Iglesias.

«Crec que Pedro Sánchez no hauria d'haver rebutjat la nostra proposta en dos minuts», va retreure el líder de Podem, que va demanar una nova reunió per seguir explorant opcions fins al final. No obstant això, per als socialistes només hi ha una possibilitat que eviti els comicis: que Podem accepti la realitat que una coalició és inviable i avali l'acord que proposa Pedro Sánchez de pactar un programa i la presència de membres d'Unides Podem a segons llocs de l'Administració.

Iglesias no està disposat a assumir aquestes premisses i tampoc a concedir un suport incondicional al president per frenar les eleccions, de manera que, segons va dir, el seu grup s'abstindrà en cas de convocar-se un nou ple d'investidura. «Què més hem de fer? Dissoldre'ns i sortir amb les mans aixecades?», va respondre Pablo Iglesias quan li van preguntar per la possibilitat d'un vot afirmatiu en una hipotètica investidura.

No obstant això, correspon al rei decidir si proposa o no Pedro Sánchez com a candidat en una nova investidura. En tot cas, a deu dies perquè, amb el final del termini per formar un govern, es posi en marxa la maquinària electoral, els dos partits es van tornar a culpar l'un l'altre de la impossibilitat d'un acord.