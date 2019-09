Ja són sis els morts per la gota freda

El balanç de víctimes per la gota freda al sud-est de l'Estat no para de créixer i ja són sis els morts per les greus inundacions a Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa i el País Valencià. La subdelegació del govern ha anunciat aquest dissabte al migdia que s'ha trobat el cos sense vida d'un home de 41 anys en una pedania d'Oriola. L'home estava desaparegut des d'ahir divendres a la zona coneguda com 'La Matanza' i se l'estava buscant. Es tracta de la segona víctima mortal del temporal al País Valencià després que divendres es trobés el cadàver d'un veí de la localitat alacantina de Redovà a prop del riu Baza. A banda, les greus inundacions també han costat la vida a dues persones a Andalusia (a Granada i Almeria) i a dues més a Albacete. Es tractava de dos germans de 70 anys que viatjaven en cotxe per Caudete i van ser arrossegats per l'aigua.



Pedro Sánchez: "No escatimarem cap recurs material ni humà"

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dissabte les poblacions d'Oriola (País Valencià) i Los Alcázares (Múrcia), dues de les zones més afectades per les inundacions causades per la gota freda. "El govern d'Espanya no escatimarà cap recurs material ni humà", ha volgut tranquil·litzar Sánchez a veïns i alcaldes. "També he parlat amb els presidents de València i Múrcia, i amb nombrosos batlles, i començarem a avaluar els danys tan bon punt baixi la làmina d'aigua", ha continuat el president, que ha insistit que l'executiu espanyol "ajudarà a reconstruir i recuperar des del punt de vista material tot allò que hagi quedat malmès per la DANA".

Prèviament, Pedro Sánchez havia fet un recorregut en helicòpter per comprovar les extenses inundacions a la Vega Baixa del Segura i a la zona del Mar Menor a Múrcia.