Ja són sis els morts per la gota freda

El balanç de víctimes per la gota freda al sud-est de l'Estat no para de créixer i ja són sis els morts per les greus inundacions a Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa i el País Valencià. La subdelegació del govern ha anunciat aquest dissabte al migdia que s'ha trobat el cos sense vida d'un home de 41 anys en una pedania d'Oriola. L'home estava desaparegut des d'ahir divendres a la zona coneguda com 'La Matanza' i se l'estava buscant. Es tracta de la segona víctima mortal del temporal al País Valencià després que divendres es trobés el cadàver d'un veí de la localitat alacantina de Redovà a prop del riu Baza. A banda, les greus inundacions també han costat la vida a dues persones a Andalusia (a Granada i Almeria) i a dues més a Albacete. Es tractava de dos germans de 70 anys que viatjaven en cotxe per Caudete i van ser arrossegats per l'aigua.