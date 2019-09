Johnson, «moderadament optimista» respecte a un acord sobre el Brexit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, es va mostrar «moderadament optimista» davant de la possibilitat d'arribar a un acord pel Brexit amb Brussel·les, en vigílies de la seva trobada amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Segons va confirmar Downing Street, tots dos polítics es reuniran dilluns a Luxemburg per primera vegada des que el líder tory va assumir el juliol passat les regnes de l'Executiu britànic.

Durant aquest viatge, el primer ministre, a més, té prevista una altra trobada amb el seu homòleg luxemburguès, Xavier Bettel, en què la sortida britànica de la Unió Europea centrarà l'agenda política.

Els últims dies, Johnson ha fet més palesa la seva voluntat de treballar per un Brexit consensuat, com va assegurar durant un discurs a Rotherham, on va ser escridassat per un dels congregats per la seva polèmica decisió de suspendre el Parlament.