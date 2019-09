Junqueras, Sànchez i Cuixart demanen «consens» per respondre a la sentència

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, coincideixen que la millor resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) serà la que generi un consens més ampli. D'aquesta manera van expressar-se ahir en una entrevista per escrit a TV3 els tres líders independentistes en presó preventiva.

Junqueras concreta que tant un govern de concentració com unes eleccions podrien enfortir les institucions, mentre que Jordi Sánchez creu que s'ha de produir primer un debat discret entre partits i entitats abans de decidir l'instrument.

Per la seva banda, Cuixart afirma que Òmnium donarà suport «a allò que generi el màxim consens». Tots tres coincideixen a valorar positivament la mobilització de la Diada i aposten per accions pacífiques.

A les portes de la sentència, Sànchez fa una crida a tots els dirigents polítics i socials a donar una oportunitat a la unitat i a la discreció. Per a l'expresident de l'ANC i membre de JxCat, «com més unitària i honesta sigui la resposta a la sentència més potent serà i més recorregut tindrà». Sànchez no s'ha volgut mullar sobre si les eleccions han de ser la resposta però tampoc les ha descartat. «Decidim què volem que passi i després ja veurem si unes eleccions són un bon instrument o és una pèssima idea», va argumentar.

Junqueras va posar l'accent que el més important és que la sentència generi un consens majoritari però també ha destacat la importància que serveixi per «enfortir les institucions» que, segons va dir, els poders de l'Estat voldran debilitar.

A la pregunta d'eleccions o govern de concentració, respon que les dues opcions podrien enfortir les institucions, però afegeix que «caldrà veure quina resposta som capaços de consensuar entre tots els actors del moviment independentista i sobiranista per caminar cap a majories que s'acostin al 3 d'octubre».

Per la seva banda, Cuixart va qualificar de «debats superflus» les opcions de govern de concentració o eleccions i ha defensat que el que cap preguntar-se és per fer què. «Nosaltres donarem suport a allò que generi el màxim consens entre les parts i en això dediquem el màxim d'esforços, però ha de ser una resposta pro positiva, que entengui tothom, coherent i on s'assumeixen plenament les conseqüències. Alhora, que no deixi ningú pel camí», va afegir.

Una altra pregunta del qüestionari és si creuen que s'hauria de tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont. El fins ara president del grup de JxCat al Parlament Jordi Sánchez va afirmar que l'estratègia actual de l'expresident passa per aconseguir l'acta d'eurodiputat i ha recordat que això és incompatible amb qualsevol altra opció. Així mateix, va dir que el 30 de gener del 2018 es va intentar la investidura però no va tenir el suport d'ERC.

Per la seva banda, Junqueras respon que s'han de fer només aquells passos que acostin cap a l'objectiu de la independència i insisteix en la necessitat de crear grans majories com les del 3 d'octubre. Tant Sánchez com Cuixart posen de relleu la importància de la desobediència civil. L'exlíder de l'ANC assegura que la força d'aquesta eina rau en la «capacitat de ser molts» i posa com a exemple que si 100 ciutadans decideixen no pagar impostos segur que tindran un problema però que si ho fan 300.000 persones, el problema el tindria l'Estat. Segons Sánchez, els polítics poden desobeir, però no les institucions.