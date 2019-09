JxCat assegura que la resposta institucional a la sentència serà «tan alta com la resposta ciutadana, que ho serà molt»

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, va assegurar ahir que la resposta institucional a la sentència del Tribunal Suprem (TS) als dirigents independentistes presos, si no és absolutòria, serà «tan alta com la resposta ciutadana, que ho serà molt».

A Mollerussa, on ahir va reunir-se el grup parlamentari, Batet va assenyalar que l'única sentència possible és l'absolució i que si no és així «hi haurà resposta de país i hi haurà resposta també institucional que és evident que la volem unitària i forta per reforçar les institucions i la resposta institucional serà tan alta com la resposta ciutadana, que ho serà molt». «És evident que hem de continuar treballant, la millor resposta serà la que donem entre tots els actors i ens polítics de l'independentisme», va afegir. Durant la reunió va establir-se que JxCat treballarà en tres eixos bàsics: una Catalunya en positiu i equilibrada territorialment, una Catalunya del treball com a motor d'Europa i capdavantera en inversions i una Catalunya compromesa mediambientalment.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir al vespre a Arenys de Munt que els polítics no es poden permetre «prostituir les paraules» i que les formacions que defensen la independència ho han de deixar clar «sense jugar» amb la semàntica. «Els milers de persones que es van manifestar per la Diada tenien un objectiu molt clar, la independència, i això és el que hem de fer», va afegir durant la seva intervenció a l'acte de commemoració del 10è aniversari de la consulta independentista d'Arenys de Munt. Una consulta, va assenyalar, que ha de ser «l'exemple a seguir» un cop es conegui la sentència del TS perquè en el seu moment va servir perquè els catalans «perdessin la por».