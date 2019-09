París, Londres, Berlín i la UE, preocupats pels avenços nuclears de l'Iran

París, Londres, Berlín i la Comissió Europea van expressar la seva preocupació pels avenços nuclears portats a terme per l'Iran, que posen en qüestió l'acord assolit el 2015 entre aquest país i la comunitat internacional per evitar que es doti de l'arma atòmica. En un comunicat conjunt dels ministres d'Exteriors d'aquests tres països i de l'Alta Representant comunitària, els signants van afirmar sentir-se «profundament preocupats» per la instal·lació de centrifugadores avançades a la planta de Natanz, a l'Iran. Així ho va posar de manifest l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA) en el seu informe del dia 8 de setembre.

Per a França, el Regne Unit, Alemanya i la Comissió hi ha «un risc» que el tractat adoptat el 2015 es trenqui «sota la pressió de les sancions imposades pels Estats Units des de maig del 2018 i després de la decisió de l'Iran de no adoptar algunes de les disposicions essencials de l'acord». Els quatre signants estan convençuts de la necessitat d'afrontar «esforços diplomàtics» per destensar la situació i reprendre el diàleg. París, Londres, Berlín i Brussel·les van reiterar el seu suport a l'acord del 2015, alhora que van fer una crida a l'Iran a no continuar amb les activitats nuclears.