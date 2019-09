La CUP aposta per l'amnistia i rebutja l'indult en la sentència del procés

La CUP va reivindicar l'amnistia com a resposta a una possible sentència condemnatòria contra els líders independentistes jutjats, però també pels centenars de ciutadans afectats per processos judicials vinculats a l'1-O, les vagues del 3-O i el 8-N, o la del 21-F. El Consell Polític dels cupaires va aprovar un document que asse-nyala que l'amnistia ha de ser «element central de la reivindicació política» i s'ha de vincular de manera «indefugible i explícita» del dret a l'autodeterminació. Així, els cupaires rebutgen també l'indult, que consideren una «evident contradicció política».