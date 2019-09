Desarticulen una xarxa de narcotraficants liderada per "el Messi de l'haixix"

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal, assentada a les províncies de Sevilla i Cadis, dedicada a la importació des d'Àfrica d'importants quantitats d'haixix, i liderada pel narcotraficant del Camp de Gibraltar conegut com el "Messi de l'haixix".

Segons ha informat en un comunicat, en el marc de l'operació Pesat-Llanes, s'ha procedit contra 78 persones, i confiscat més de sis tones d'haixix, 5 embarcacions, 17 vehicles, 480.000 euros en efectiu, 6 armes, i desmantellat una drassana que construïa embarcacions semirrígidas.

Amb aquesta operació la Guàrdia Civil ha desarticulat una de les organitzacions més importants que actuava en el riu Guadalquivir, filial d'una altra organització situada en el Camp de Gibraltar, amb el suport de la Policia de Gibraltar, segons la nota.

Al febrer passat, Salvament Marítim, va rescatar a tres persones en una embarcació en perill d'enfonsament i, en trobar-se prop de Gibraltar, l'embarcació va ser recuperada per les autoritats gibraltarenyes, juntament amb 84 fardells d'haixix (2.500 quilos) que havien llançat al mar per a evitar ser detinguts.

Amb la col·laboració de la Royal Gibraltar Police, es va saber que un dels rescatats era home de confiança del líder de l'organització més important de narcotràfic en les costes d'Andalusia.

L'organització liderada per a.H.S.M, conegut com el "Messi" de l'haixix, el qual, a causa de la pressió exercida per Guàrdia Civil, es va aliar amb el denominat clan de "Los Lanas", que operaven pel riu Guadalquivir, i que la Guàrdia Civil ja havia detectat l'estiu passat.

Aquest clan, liderat per dos germans, tindria dos subgrups: un encarregat de seguretat i logística i un altre en què s'encarregaria dels mecànics i posada a punt d'embarcacions.

També usaven una nau situada en Illa Major, adoptant importants mesures de seguretat, i altres dues en Piles, a Sevilla, i en Villanueva del Trabuco a la província de Màlaga. En aquesta última, dedicada a la construcció d'embarcacions, estaven fabricant les conegudes "gomes", segons la nota.

Es van realitzar registres en 25 domicilis i naus a les províncies de Cadis, Sevilla i Màlaga, on es van confiscar 6.060 quilograms d'haixix i 5 embarcacions d'alta velocitat, valorades en 1.500.000 euros, 17 vehicles dels quals cinc havien estat prèviament, 480.000 euros en efectiu, quatre armes curtes i dues llargues (una d'ella un subfusell) i s'han bloquejat 94.000 euros en 20 comptes bancaris.

En total la Guàrdia Civil ha procedit a Sevilla i Cadis contra 78 persones (70 homes i 8 dones) per delictes de pertinença a organització criminal i narcotràfic, i interposat una Ordre de Detenció Internacional al capitost de l'organització situada en el Camp de Gibraltar de la qual depenia el Clan de "Els Llanes".

A més, s'han emès 15 ordres de busca i captura contra altres membres de l'organització.

També s'investiga a 24 persones per un delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic i a una persona jurídica utilitzada per a la comissió del delicte.

Es tracta d'una xarxa de persones assentades a Algesires i La Línia de la Concepció, dedicades a la introducció en el sistema financer legal d'importants quantitats de diners procedents del tràfic internacional de drogues.

La Guàrdia Civil els ha bloquejat desenes de comptes bancaris i intervingut catorze vehicles, tres embarcacions i sis habitatges, situades a Algesires, tot això valorat en més de tres milions.

A més, s'investiga a una empresa nàutica radicada en aquesta localitat i utilitzada com a instrument logístic del tràfic de drogues i per a canalitzar els beneficis procedents del narcotràfic.