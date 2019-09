Una jove de 22 anys mor en un accident de trànsit a la C-16

Una conductora de 22 anys ha mort aquesta matinada en sortir de la via amb el seu cotxe a la C-16 a Terrassa, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 05.10 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 24 de l'Eix del Llobregat, en direcció Manresa. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha perdut el control i ha sortit de la carretera. Com a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i una única ocupant del vehicle. Es tracta de M. R. R., de 22 anys i veïna de Terrassa. Arran de la incidència, s'han activat vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la C-16 ha patit restriccions en el tram del sinistre fins a les 08.15 hores, aproximadament. Amb aquesta víctima, ja són 127 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.