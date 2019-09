Maduro assegura que «més proves» vinculen Guaidó amb els «narcos»

El president veneçolà, Nicolás Maduro, va assegurar ahir que «hi ha més proves» dels suposats vincles de l'autoproclamat mandatari interí, Joan Guaidó, amb el narcotràfic a Colòmbia, en al·lusió a unes fotografies en què el líder opositor apareix al costat de dos presumptes membres de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Maduro va sostenir que hi ha una «aliança» entre Guaidó i la banda criminal i va revelar que «hi ha més proves» de la presumpta relació de Guaidó amb «el narcotràfic colombià».

«Tremend bandit, terrible criminal, que ha triat el Govern dels Estats Units per ser el líder de l'oposició», va dir durant un acte del partit governant, el PSUV, segons informa la premsa local.

A més, va acusar el seu homòleg colombià, Iván Duque, «d'organitzar la sortida cap a Cúcuta de Guaidó amb Los Rastrojos», i va apuntar que l'expresident colombià Álvaro Uribe hauria ordenat a la banda criminal que custodiés l'opositor veneçolà.

El Govern de Colòmbia ja va emetre un comunicat, en el qual aclareix que Guaidó va entrar per un pas il·legal al país sense cap intervenció de l'Executiu de Duque.

Les instantànies es van conèixer divendres però van ser captades el febrer coincidint amb la celebració del concert Live Veneçuela, a la frontera colombiana, per aconseguir ajuda humanitària. En elles, Guaidó apareix amb El Brother i El Menor, presumptes membres de Los Rastrojos ja capturats.

La Fundació Progresar en Norte de Santander, que va donar a conèixer aquestes imatges, va suggerir que Guaidó va creuar la frontera amb l'ajuda d'aquest grup narcoparamilitar. La veritat és que encara no se sap com va arribar a territori colombià.

El líder opositor va negar ahir qualsevol vincle amb L0s Rastrojos i va incidir en què és el Govern de Nicolás Maduro qui els acull de manera «irregular» a Veneçuela, i va anunciar que difondrà «vídeos inèdits» que mostren com va entrar a Colòmbia.



«Greus evidències»

Per la seva banda, el fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va informar divendres que, «davant les greus evidències que s'han fet públiques les últimes hores respecte a la vinculació de Juan Guaidó amb el grup narcoparamilitar conegut com Los Rastrojos, el Ministeri Públic [...] ha decidit obrir una investigació» contra ell.

Aquesta és la cinquena causa penal contra Guaidó. Ja està sent investigat per autoproclamar-se «president encarregat», per irregularitats financeres i per desviament de fons destinades a ajuda humanitària.