Un mort a Oriola eleva a sis les víctimes per la gota freda

El balanç de víctimes per la gota freda no para de créixer i ja són sis els morts per les greus inundacions a Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa i el País Valencià. Ahir al migdia es va trobar el cos sense vida d'un home de 41 anys en una pedania d'Oriola. L'home estava desaparegut des de divendres a la zona coneguda com La Matanza i se l'estava buscant. Es tracta de la segona víctima mortal pel temporal al País Valencià, després que divendres es trobés el cadàver d'un veí de la localitat alacantina de Redovà a prop del riu Baza. A banda, les greus inundacions també han costat la vida a dues persones a Andalusia (a Granada i a Almeria) i a dues més a Albacete. Es tractava de dos germans de 70 anys que viatjaven en cotxe per Caudete i van ser arrossegats per l'aigua.

Les intenses precipitacions dels darrers dies han arribat a superar els 500 litres per metre quadrat, han fet desbordar rius, han inundat carrers i d'habitatges, han provocat talls de carreteres i han deixat alguns pobles sense aliments ni aigua potable. Els serveis d'emergència, els cossos policials i l'exèrcit estan treballant a la zona per rescatar i ajudar persones, i se n'han evacuat més de 2.500 de diferents municipis.

Amb aquest panorama, el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va visitar ahir les poblacions d'Oriola i Los Alcázares (a Múrcia), dues de les zones més afectades per les inundacions causades per la gota freda.



Recorregut en helicòpter

«El Govern d'Espanya no escatimarà cap recurs material ni humà», va dir Sánchez per tranquil·litzar els veïns i els alcaldes. «També he parlat amb els presidents de València i Múrcia, i amb nombrosos batlles, i començarem a avaluar els danys tan bon punt baixi la làmina d'aigua», va continuar el president espanyol en funcions, que va insistir que l'Executiu espanyol «ajudarà a reconstruir i recuperar des del punt de vista material tot allò que hagi quedat malmès per la gota freda». Prèviament, Pedro Sánchez havia fet un recorregut en helicòpter per comprovar les extenses inundacions al Baix Segura i a la zona del Mar Menor, a Múrcia.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va expressar el dolor per les víctimes mortals que ha provocat el temporal de pluges i va garantir que «els que s'han quedat sense res tindran cobertura».

Per la seva banda, el Consell de Govern de Castella-la Manxa demanarà la setmana vinent la declaració de zona greument afectada o zona catastròfica per a les zones del sud-est de la província d'Albacete afectades pel temporal.

D'altra banda, a Múrcia, el Consell de Govern de la regió va celebrar ahir de manera extraordinària el Centre de Coordinació d'Emergències i va decidir demanar també la declaració de zona catastròfica a tota la regió, després de l'episodi de fortes pluges que ha provocat el temporal.

Davant de tot això, el ministre en funcions d'Agricultura, Luis Planas, que es va voler desplaçar a Múrcia, va assegurar que el Govern d'Espanya valorarà la declaració de zona catastròfica.

El cap de l'Executiu murcià, Fernando López Miras, que va presidir la roda de premsa posterior al Consell de Govern Extraordinari, va assenyalar que, des de dijous passat, «els nostres municipis viuen un malson que no ha passat encara».



Treball de l'UME i l'exèrcit

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va voler destacar que era la primera vegada que davant d'una situació d'emergència, pels efectes de la gota freda, hi havia hagut un treball «tan absolutament conjunt» entre la Unitat Militar d'Emergències (UME), l'Exèrcit de Terra, l'Exèrcit de l'Aire i l'Armada.