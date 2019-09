Multes de fins a 1.800 euros per circular amb vehicles contaminants a Barcelona

Les multes als vehicles contaminants que circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'àmbit de rondes de Barcelona aniran des dels 200 fins als 1.803 euros. Segons preveu la normativa que entrarà en vigor l'1 de gener del 2020, els vehicles més contaminants tindran prohibit accedir o circular per la zona de dilluns a divendres entre les set del matí i les vuit del vespre. Les sancions, però, només començaran a aplicar-se a partir de l'abril, ja que els primers tres mesos d'entrada en vigor de la normativa serviran per fer campanya informativa i conscienciar els conductors, que sí que rebran avisos.

Cas a banda serà el dels vehicles professionals com autocars, furgonetes o camions, que estaran exempts durant el primer any, marge que les administracions els donen per renovar les flotes. Els que seran una excepció en qualsevol cas són els vehicles de mobilitat reduïda, ambulàncies o serveis funeraris, que sí que podran circular per la ZBE encara que siguin contaminants.

La nova normativa també preveu que els particulars disposin de fins a deu autoritzacions per accedir o circular per la zona -encara que siguin contaminants i ho facin dins l'horari de restriccions- sempre que ho sol·licitin a través d'un registre que s'habilitarà més endavant.