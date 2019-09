Comín assegura que la decisió responsable «es diu exili»

L'exconseller de Salut Toni Comín va reivindicar que «la decisió políticament responsable es diu exili». Des de Lovaina, Comín va assegurar que «l'exili era l'opció políticament coherent amb la declaració d'independència i el referèndum», tot afegint que «si volíem mantenir viu el que havíem començat l'1 d'octubre només es podia fer des de l'exili perquè des de la presó és impossible». L'eurodiputat electe de Junts va criticar que ERC hagi estat «massa centrada en l'estratègia de l'hegemonia» i va defensar que ell no està «fent pinya» amb l'expresident Carles Puigdemont «per contribuir a l'hegemonia de Junts per Catalunya».

De fet, l'exconseller de Salut d'ERC va negar «cap distanciament» amb els republicans després d'haver concorregut a les eleccions europees amb el líder de JxCAT sota la llista Junts i va defensar que sempre ha actuat amb «màxima lleialtat» al partit. Comín va reconèixer, però, que ha tingut «diferències estratègiques» amb la formació de Junqueras, però que sempre les han intentat discutir de manera «lleial i oberta. Com a mínim amb qui jo em relaciono d'ERC em segueix mirant com abans», va afirmar l'exconseller Comín.

Per part seva, el futur coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va reclamar a la militància del partit una participació alta per donar suport a l'única candidatura que es presentava a les eleccions d'ERC d'ahir i que havien de servir per ratificar l'actual cúpula d'ERC, amb Oriol Junqueras com a president i Marta Rovira com a secretària general, i Pere Aragonès com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a adjunta a la secretaria general. Per a Aragonès, l'objectiu actual d'ERC passa per eixamplar la base i sumar més independentistes a Catalunya, ja que creu que només així s'assolirà la independència. «No volem un país partit a trossets sinó amb una societat cohesionada», va assegurar. Els militants d'ERC estaven cridats a votar ahir per tal de ratificar l'actual cúpula del partit i reforçar la seva estructura interna de cara a la sentència del Tribunal Suprem i també a un possible nou escenari electoral.

Paral·lelament, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va reclamar «reconstruir» la unitat estratègica de l'independentisme per superar l'actual divisió, encara que va advertir que si això no s'aconsegueix, «que guanyi el millor, la millor opció, i que decideixi la ciutadania».