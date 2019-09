Denuncia que un metge de l'Hospital de Figueres li va recriminar haver-li parlat en català

La Plataforma per la Llengua denuncia la "discriminació" i "vexació" d'una pacient de l'Hospital de Figueres per parlar en català. L'entitat assegura que l'afectada, que va presentar una queixa al centre hospitalari i a l'Institut Català de la Salut, va parlar en català a un metge i que aquest li ho va recriminar, afirmant que fa cinc anys que treballa aquí, que no l'ha après i que no té intenció de fer-ho. "Em quedaré i no penso aprendre'l, soc veneçolà hispanoparlant i vostè va aprendre castellà", li va etzibar el metge, segons la denunciant. Tot seguit, detallen des de l'entitat, la dona va insistir que volia seguir expressant-se en català i el facultatiu li va respondre que això era "racisme". Des de la plataforma insisteixen que el malestar de l'afectada no es deu al fet que el metge l'atengués en castellà sinó que li recriminés que ella ho fes en català i que l'acusés de racista per fer-ho. Des de l'hospital han assegurat que estan valorant la queixa i que faran públic un posicionament properament.

L'organització, que treballa per promoure la llengua catalana, ha detallat en un comunicat que l'hospital va respondre a la queixa de la pacient afirmant que "entén" que "si el professional la va atendre en castellà va ser per facilitar la comunicació" i per donar-li una "millor assistència". A la resposta, afegeixen en el comunicat, també va admetre que la legislació reconeix el dret a expressar-se en català i a "no ser discriminat per raó de la llengua oficial que s'empra" però que "s'excusa" en el fet que els facultatius de Catalunya "tenen orígens diversos".

La plataforma veu "improcedent" la resposta i lamenta que "no s'informi si aquests fets que s'han denunciat s'han investigat". La directora de l'entitat, Neus Mestres, creu que la situació i la resposta denoten que el centre hospitalari "no només no té uns criteris clars sobre com gestionar la diversitat lingüística, sinó que descarta qualsevol investigació dels fets i no informa sobre si té un protocol per garantir els drets lingüístics dels ciutadans".

Paral·lelament, l'entitat ha posat els fets en coneixement del Departament de Salut i demana una reunió amb l'hospital per abordar-ho i "oferir-li suport" en casos com aquest.

Des del centre han assegurat a l'ACN que estan valorant el cas i que donaran la seva versió properament.