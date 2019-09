Investiguen dos agents de la Policia per colpejar un conductor l'endemà de l'1-O

Dos agents de la Policia Nacional estan investigats per colpejar un conductor a Girona l'endemà de l'1-O. El jutjat d'instrucció 2 de Girona va arxivar el cas després de prendre declaració als implicats en considerar que hi havia hagut variacions en la declaració del conductor però el seu advocat va presentar recurs i ara l'Audiència de Girona ha ordenat reobrir el cas.

Els fets van passar el 2 d'octubre del 2017 quan el conductor circulava davant de tres vehicles policials a la zona de la Copa i, després de diverses maniobres per avançar-lo, un d'ells va col·lidir amb el vehicle. Després, segons la versió del denunciant, els agents van obrir-li la porta i li van començar a donar cops al cap i a les costelles.

El jutjat no va donar credibilitat a aquesta versió perquè no hi havia cap informe de lesions però l'Audiència considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de maltractament "no només per la falta de credibilitat del testimoni dels agents" sinó també perquè durant aquella franja horària hi va haver diverses trucades al 112 on s'alertava que havien tret "un noi a hòsties del cotxe".