L'atac amb drons a una petroliera saudita amenaça el subministrament mundial de cru

Les dues refineries atacades per drons a Aràbia Saudita reuters

L'Aràbia Saudita va anunciar una reducció de la producció de la petroliera estatal Aramco, la principal del món, en un 50% després d'un atac dels rebels houthis iemenites contra dues de les seves refineries, tot i que va assegurar que cobrirà la demanda dels seus clients amb inventaris. A més de l'impacte en l'economia i els subministraments de cru, l'atac, amb deu avions no tripulats, ha deixat una profunda empremta política, amb els EUA responsabilitzant-ne l'Iran, que dona suport als houthis, i Riad assegurant que té la «voluntat i la capacitat» de respondre a l'agressió.

El nou ministre d'Energia de l'Aràbia Saudita, el príncep Abdulaziz bin Salman, va admetre que Aramco ha aturat la producció a uns 5,7 milions de barrils de cru o prop del 50%. «Aquestes explosions també han aturat la producció de gas associat estimat» en 2.000 milions de peus cúbics per dia, utilitzada per produir 700.000 barrils de gas líquid, cosa que reduirà el subministrament de gas metà i gas natural en fins a un 50%.

Per part seva, el ministre d'Informació iemenita, Muammar al-Eryani, va acusar l'Iran d'estar darrere de l'atac contra les dues refineries d'Aramco i va assegurar que tot apunta que aquest no va poder ser llançat des de territori controlat pels houthis iemenites, que se'n van atribuir l'autoria. «Els braços iranians a la regió passen de la realització d'un acte i suport logístic a reivindicar la seva responsabilitat sobre l'atac. Els houthis van reivindicar la responsabilitat per desviar les mirades lluny del règim de Teheran», va afirmar.

El Ministeri d'Afers Estrangers iranià va negar la implicació del seu país en els atacs de dissabte i va denunciar plans dels serveis d'intel·ligència dels EUA per «destruir la imatge» de l'Iran. El portaveu d'Exteriors, Abas Mussavi, va qualificar les acusacions dels Estats Units sobre la responsabilitat iraniana en els esmentats atacs de «sense sentit». El Govern dels EUA va anunciar que les seves reserves de petroli d'emergència podran ser usades, si cal, per garantir el subministrament mundial.

Per la seva banda, la Unió Europea va fer una crida a aclarir el responable d'aquest «deplorable» atac en un comunicat que també va destacar la necessitat d'actuar amb «màxima contenció». «En un moment en què les tensions a la regió van en augment, aquest atac perjudica els treballs en nom del diàleg», va lamentar l'oficina de l'Alta Representant de Política Exterior, Federica Mogherini, sobre l'atac a les dues refineries de l'Aràbia Saudita.