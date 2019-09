Els liberaldemòcrates britànics es marquen l'objectiu d'aturar el Brexit

El Partit Liberal Demòcrata va adoptar ahir formalment una nova doctrina per la qual es compromet a frenar la sortida de la Unió Europea si arriba al poder, el que el converteix en la primera gran formació que planteja sense ambigüitats una cancel·lació del Brexit.

«Sóc molt clara. No crec que hi hagi un bon acord del Brexit, crec que qualsevol Brexit, li posis un llaç blau o un de vermell, és dolent per al país i no li donaré suport», va assegurar la líder liberaldemòcrata, Jo Swinson, en declaracions a la BBC.

El partit ocupa actualment 18 dels 650 escons que conformen la Cambra dels Comuns, però ha intentat posicionar-se en l'actual terratrèmol polític com a opció de vot per als 16 milions de britànics que van votar a favor de l'adhesió a la UE en el referèndum de juny de 2016.

L'ambigüitat en aquest àmbit del Partit Laborista, que oficialment només repudia l'opció d'un Brexit sense acord, ha donat via lliure perquè els liberaldemòcrates adoptessin ahir en un congrés la promesa d'anul·lar l'activació de l'article 50 del Tractat de Lisboa.

Les perspectives electorals, però, situen a la formació que ara encapçala Swinson sense opcions d'arribar a formar govern, al trobar-se per darrere de conservadors i laboristes. Com a partit, té el seu llistó parlamentari en els 62 escons, tot i que durant l'etapa de Nick Clegg va aconseguir entrar en una coalició amb el Partit Conservador.

El Partit Liberal Demòcrata va defensar la convocatòria d'eleccions anticipades, encara que no com les ha plantejat el primer ministre, Boris Johnson, que les volia celebrar a l'octubre. L'oposició vol assegurar que abans de qualsevol votació s'hagi demanat una pròrroga de l'actual data del Brexit, que es manté per ara en el 31 d'octubre malgrat l'aprovació d'una llei fa unes setmanes que obliga Johnson a demanar una pròrroga si abans d'aquest dijous 19 d'octubre no hi ha un acord de retirada pactat amb la Unió Europea.