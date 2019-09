PIMEC rebutja l'aturada de país perquè podria posar «pals a les rodes a l'economia»

El president de PIMEC, Josep González, va rebutjar ahir una aturada de país com a resposta a la sentència perquè «si ja estem en un procés de desacceleració, només falta anar posant pals a les rodes a l'economia». En una entrevista a l'ACN, González va dir que la patronal «podria entendre» alguna protesta «simbòlica» però no donarà suport a «parades efectives que causin perjudicis a l'economia». De fet, González va confirmar que ja ha mantingut converses sobre aquesta possibilitat, i que ha expressat les reserves de la patronal.

Així mateix, el president de PIMEC es va mostrar «absolutament» preocupat pel gir independentista de la Cambra de Comerç amb Joan Canadell al capdavant, qui sí que troba bé una aturada. «Té una vocació més política que empresarial», va lamentar.

Tot i que s'oposa a una nova aturada de país per la sentència, Josep González va insistir que el procés i els fets de l'octubre del 2017 no van afectar l'economia catalana i que així ho va demostrar la patronal en un estudi elaborat per l'institut Gesop aquell mateix any i que ha repetit el 2018 i el 2019.