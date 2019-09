La Policia Local de Sant Vicenç de Montalt evita que una nena mori ofegada en una piscina particular

La Policia Local de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) va evitar el passat 14 de setembre que una nena de poc més d'un any morís ofegada en una piscina particular. En rebre la trucada del pares després de trobar la petita surant a l'aigua, els agents es van desplaçar al domicili i en comprovar que no respirava van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar amb la col·laboració d'un veí mentre arribava l'ambulància. La seva intervenció va ser decisiva perquè la nena comencés a respirar de nou i recuperés el ritme cardíac. Minuts més tard van arribar al lloc dels fets una ambulància i un helicòpter que es van fer càrrec de la nena i la van traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron.