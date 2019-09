Puigdemont admet que «avui hi ha més insatisfets»

? L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir que lluita per «una màxima unitat» en el front independentista en reconèixer que «avui hi ha més persones insatisfetes amb els partits independentistes que abans. Hem de criticar-nos i aprendre dels nostres errors. Ara mateix estic lluitant per una màxima unitat en el front independentista, és la millor manera de tenir força», va assenyalar l'expresident de la Generalitat en una entrevista.