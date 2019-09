El recompte oficial de víctimes atura el procediment dels atemptats del 2017

La causa que investiga els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils d'agost del 2017 està paralitzada al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional a causa del recompte oficial de víctimes, ja que, més de dos anys després, encara no s'ha esclarit el nombre real de damnificats en aquesta acció criminal que va deixar 16 persones mortes. Segons fonts jurídiques, el problema amb el qual s'ha trobat l'actual instructor de la causa, el magistrat José Luis Calama, és que gairebé una vintena de persones que diuen que són víctimes dels atemptats han volgut personar-se en el procediment.

Mentre la direcció general de Suport a les Víctimes del Terrorisme recapta la informació necessària per elaborar un balanç oficial, que espera tenir enllestit a final d'aquest any o principi del 2020, el jutge de l'Audiència Nacional ha hagut de fer un filtre pel seu compte davant les nombroses peticions. Per fer una selecció adequada, el magistrat ha sol·licitat informes mèdics d'aquestes persones que s'han personat com a víctimes dels atemptats de la cèl·lula gihadista. En el cas dels que ja ha rebutjat, Calama argumenta en les seves interlocutòries que «els metges forenses no poden establir la relació causa-efecte entre l'atemptat terrorista i les presumptes lesions de naturalesa psíquica referides pels recur-rents».

El magistrat també recorda una sentència del Tribunal Suprem segons la qual «per reivindicar el caràcter de víctima es necessita més que una percepció subjectiva», de manera que «la simple consciència de la victimització no atorga el concepte d'ofès pel delicte».

Aquesta resolució de l'alt tribunal estableix que «tampoc n'hi ha prou amb l'experiència psicològica de la injustícia» i que la «conceptuació» com a víctima «no pot derivar-se de l'impacte emocional ocasionat pel delicte. La victimitat, fins i tot entesa en la seva dimensió més històrica, ha d'entendre's com una condició objectiva, originada per un patiment lligat de manera directa a un fet punible», destaca. La majoria dels casos que el jutge ha descartat es tracta de persones que al·legaven seqüeles psicològiques pels fets que van passar a Barcelona i a Cambrils fa dos estius, però que no van ser víctimes directes dels atacs.

Mentrestant, el ministeri d'Interior calcula que la xifra definitiva de víctimes acabarà acostant-se al centenar de persones. De moment s'han abonat 5,2 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions i s'ha reconegut 96 persones com a víctimes, a les quals cal sumar 24 persones més a les quals s'han atorgat ajudes com a afectats. Però al mateix temps, Interior segueix intentant resoldre els 549 expedients que ha rebut després de suposades víctimes, dels quals ja n'ha resolt el 74%, segons va explicar l'agost passat la directora general de Suport a les Víctimes del Terrorisme, Sonia Ramos.

El 26% restant procedeix del «desvessall de tramitacions» derivades des de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT).