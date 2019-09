Rivera diu que la reunió amb Casado ha anat «molt bé», però el PP no canviarà de posició a la investidura

El Partit Popular (PP) comparteix amb Ciutadans (Cs) les demandes territorials, constitucionals i econòmiques que els taronges han fet a Pedro Sánchez com a condicions per abstenir-se en una possible investidura del socialista, però els populars mantindran "la mateixa posició" que han defensat fins ara, és a dir, un no al govern del PSOE, "per coherència, fermesa i sentit d'Estat". És el resultat de la reunió que aquest dilluns a la tarda han mantingut els dos líders conservadors al Congrés dels Diputats, i que Albert Rivera ha valorat positivament: ha anat "molt bé", ha dit.

La trobada també ha servit per constatar que ambdós partits consideren que és el socialista l'encarregat de desbloquejar la situació. Cs convida Sánchez a "moure fitxa", i el PP considera que "la pilota continua" a la teulada del president del govern en funcions.