Les eleccions de Gibraltar, dues setmanes abans

? El governador de Gibraltar, per indicació de l'Executiu de Fabian Picardo, va dissoldre el Parlament i va convocar noves eleccions generals per al proper 17 d'octubre, dues setmanes abans de la data establerta perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea. Picardo, que optarà a la reelecció, va defensar la importància que el Penyal encari els propers mesos amb un «mandat nou i fort» en l'àmbit governamental. «És un moment per a un lideratge fort», va afirmar Picardo.