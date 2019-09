ERC afirma que serà «perseverant» en el seu projecte de govern de concentració

El nou coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va afirmar ahir que el seu partit serà «perseverant» en el projecte de negociar un govern de concentració a Catalunya per a després de la previsible sentència condemnatòria contra els líders independentistes presos.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la nova executiva d'ERC, Pere Aragonès i la portaveu del partit i secretària general adjunta, Marta Rovira, van coincidir a assenyalar que Esquerra Republicana «ha sortit molt reforçada» de la jornada electoral celebrada ahir en el marc del 28 Congrés.

Vilalta va assenyalar que, quan altres partits «pateixen ruptures internes», que hi hagi un partit com ERC en el que es visualitza «una gran cohesió i consens» és «una bona notícia», a més d'un aval amb el qual «se sent prou fort com per obrir un període de lideratge de l'independentisme».

«Els bons resultats obtinguts són també un embat contra la repressió de l'Estat espanyol», va afegir la portaveu d'ERC , «un Estat que ens vol veure trencats i desfent els lideratges, i el que ha fet la militància és reforçar-los més que mai».

Pere Aragonès, per la seva banda, va confirmar que durant els pròxims dies s'iniciarà la redacció de la ponència política que serà debatuda i votada a la segona part del 28 Congrés d'ERC, per al qual encara no hi ha data concreta. «ERC», va avançar el nou coordinador nacional del partit, «es posa al servei de la ciutadania d'aquest país i oferirà una proposta per avançar cap a la independència de Catalunya i la justícia social», i va advocar per encarar amb unitat i consens «el repte» més important en les setmanes vinents, que serà, va dir, respondre de forma contundent a la possible sentència condemnatòria. «Volem», va afirmar, «que hi hagi una resposta transversal i inclusiva que ens faci més forts, i que ens allunyi de la via penal i ens permeti resoldre políticament els conflictes polítics».

Sobre el projecte de govern de concentració que propugna ERC, Aragonès va dir que és conscient de les dificultats, atès que, per exemple, ahir la CUP va expressar la seva negativa a estar en un govern d'aquestes característiques. «No obstant això», va subratllar, «som molt perseverants i insistirem en enfortir la resposta contra la sentència des de tots els àmbits, el de la mobilització transversal, el d'intentar provocar una reacció internacional, i el d'enfortir les institucions catalanes».

Aragonès també va puntualitzar que «hi ha moltes formes diverses de col·laboració, i encara que l'òptima seriosa un govern de concentració, si no pot ser aquesta estudiarem altres vies, tenint en compte que la millor resposta política és la que sumi més gent».