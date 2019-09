Felip VI es planteja esperar uns dies abans de decidir si proposa candidat a la investidura

El rei Felip VI es planteja esperar uns dies abans de decidir si proposa un candidat a la investidura. Fonts parlamentàries coneixedores de la ronda de consultes han explicat que el monarca mostra "preocupació" per la incertesa política i estudia donar més marge a les formacions polítiques per evitar una repetició electoral. Les converses d'última hora entre grups parlamentaris amb la ronda de contactes ja en marxa hauria fet dubtar la Casa Reial sobre els passos a seguir. El que estava previst és que el rei Felip VI prengués una decisió aquest mateix dimarts després de l'entrevista amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre designar un candidat a la investidura o no.