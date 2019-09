El govern espanyol atura el Corredor 5G del Mediterrani impulsat per la Generalitat i Occitània

El govern espanyol ha aturat el projecte de Corredor 5G del Mediterrani impulsat per la Generalitat i Occitània, segons ha explicat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, a Catalunya Ràdio. El conseller ha dit que el Ministeri d'Afers Exteriors va trucar a la Comissió Europea (CE) i va "bloquejar" la signatura de l'acord que s'havia de celebrar a Bucarest al juny.

"Ni mengen ni ens deixen menjar", ha dit Puigneró, que ha lamentat que el ministeri de Josep Borrell està "obsessionat" amb Catalunya. Segons un informe del ministeri avançat per Catalunya Ràdio, el document que s'havia de signar no s'adequava al llenguatge jurídic i proposa modificacions com parlar de Catalunya com a regió o part signant i no com a país i que no es parli de ministeri ni de ministre sinó de departament i cap de departament.