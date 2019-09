Sánchez culpa Podem, PP i Cs de les noves eleccions: «Ho he intentat, però ho han fet impossible»

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat per feta ja la convocatòria d'eleccions el 10 de novembre i n'ha culpat tant Podem –que és "l'únic partit a l'esquerra de la socialdemocràcia que ha impedit quatre vegades un govern progressista"- com PP i Cs –"que han optat per desentendre's de l'estabilitat del país". En una compareixença a La Moncloa ha assegurat que el seu objectiu ha estat sempre conformar un govern progressista "que no depengués de forces independentistes" i que pogués donar estabilitat a l'Estat per afrontar grans reptes com la reacció a la sentència del procés per part del Tribunal Suprem. "Ho he intentat per tots els mitjans, però ho han fet impossible", ha sentenciat.