Un home mata l'exdona, l'exsogra i l'excunyada davant dels fills a Galícia

Un home va matar a trets la seva exdona, la seva excunyada i la seva exsogra a la localitat de Valga (Pontevedra), en presència dels seus fills, de 4 i 7 anys, i posteriorment va ser detingut. Després de cometre el crim, l'home va trucar a la Guàrdia Civil per confessar l'autoria dels fets i els agents es van desplaçar fins al municipi corunyès d'Amesle, on van arrestar l'assassí als voltants de la casa de la seva mare, on residia des de la seva separació.

Les tres víctimes són una dona de 39 anys, Sandra B. J., de la qual l'arrestat s'havia separat fa tot just dos anys; la germana d'ella, Alba B. J., de 27, i la mare de totes dues, María Elena J. F., de 57 anys. El triple crim es va produir poc després de les vuit del matí a la parròquia de Cordeiro (Valga), quan Sandra B. J. es disposava a portar al col·legi els dos fills que l'exparella tenia en comú. L'home va utilitzar una arma curta per disparar contra la víctima, que estava dins del seu cotxe al costat dels seus dos fills, que van ser testimonis d'allò succeït.

Després d'acabar amb la vida de la seva exparella, l'homicida va disparar contra la seva excunyada, que estava al costat del cotxe trucant el 112 per alertar del succés i, posteriorment, a pocs metres d'allà va matar la seva exsogra, María Elena J. F., que acabava d'arribar. Cap de les dues residia en aquest domicili, però era habitual que es desplacessin fins allà per ajudar Sandra amb els nens des de la separació del matrimoni.

L'home, que té un altre fill gran d'una relació anterior, va fugir després de cometre el triple assassinat i va ser detingut poc després als voltants de la casa de la seva mare, al municipi corunyès d'Ames, on residia des de la seva separació. Va ser el propi autor del crim qui va trucar per telèfon a la Guàrdia Civil des de la casa materna per entregar-se. Els petits, que no van patir danys físics, van passar el matí a casa d'uns veïns.

Tots dos es quedaran amb un familiar directe que, en tot cas, no serà el seu avi, segons va confirmar l'alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, atès que l'equip de psicòlegs que va atendre els menors va descartar aquesta opció a en entendre que no era «encertat» que residissin amb ell, atès que «hi falten la seva àvia i la seva tia».

«Aquest és un moment terrible. És un d'aquells crims que et trenquen per dins», va relatar la subdelegada del Govern a Pontevedra, Maica Larriba. La subdelegada va explicar que les autoritats tenen registrats dos casos de violència de gènere al municipi, un risc mitjà i un altre de risc no apreciable, però cap d'ells era el de Sandra, ja que no consten denúncies prèvies. Tampoc hi havia constància d'antecedents ni denúncies prèvies per violència de gènere ni als serveis socials ni al Centre d'Informació a la Dona de la localitat.

Amb el crim d'aquesta dona, són ja 41 les assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any i 30 (en sumar-se aquests dos nens) els menors que han quedat orfes. Des de 2003, 1.016 dones han estat víctimes mortals d'episodis masclistes a Espanya. Ni l'excunyada ni l'exsogra, també mortes, formaran part de les estadístiques oficials.

Aquest és el segon crim masclista que es registra a Valga, un municipi de només sis mil habitants, el 2019. El passat mes de març un home va matar la seva dona d'un tret amb una escopeta de caça i després es va suïcidar.

El jutjat que haurà de conèixer aquest cas serà el número dos del veí municipi de Caldas, on es preveu que el detingut passi avui a disposició del seu titular. L'home, després de trucar a la Guàrdia Civil, va ser detingut per una patrulla que, inicialment, el va traslladar a la caserna de Milladoiro (Ames) i tot seguit a Pontevedra, segons va explicar el coronel cap de la comandància de Pontevedra, Simón Venzal. Als cadàvers se'ls practicarà l'autòpsia a l'anatòmic forense de Pontevedra.

La Subdelegació del Govern a Pontevedra va convocar per a avui una concentració en la qual es guardarà un minut de silenci i que estarà presidida pel delegat del Govern a Galícia, Javier Losada. A més, l'Ajuntament de Valga va celebrar un ple a les vuit de la tarda per mostrar la seva condemna davant aquest crim masclista i va declarar tres dies de dol oficial.