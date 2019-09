Investiguen una trama de denúncies falses per violència de gènere

El jutjat d'instrucció 1 de Lleida investiga una organització criminal dedicada a presentar presumptes denúncies falses de violència masclista per part de dones marroquines, que exercien la prostitució, per aconseguir ajuts públics i permís per viure a Espanya, a les quals els cobraven uns 3.000 euros. A la causa hi ha més d'una vintena de persones investigades, de les quals dos ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb obligació de compareixença periòdica, retirada de passaport i prohibició de sortir del país.

Segons la investigació, les dones pagaven als caps de la xarxa, un home i una dona també marroquins, uns 3.000 euros, dels quals entre 500 i 600 anaven destinats als homes que es deixaven denunciar, va informar el responsable de investigació dels Mossos d'Esquadra a Lleida, Jordi Fadurdo. Als investigadors els va cridar l'atenció la coincidència de moltes denúncies a Lleida de dones que explicaven que acabaven d'arribar a la ciutat des de Huelva, que tenien fills d'una parella anterior i presentaven denúncia contra la seva parella actual, de la qual, en moltes ocasions, només coneixien el nom de pila.

A més, totes les dones anaven acompanyades en el moment de la denúncia pel mateix home i la mateixa dona, que explicaven que eren amics o familiars de les suposades víctimes, i que també els acompanyaven a les organitzacions sense ànim de lucre, a oficines de la administració i als jutjats.

Durant la investigació, els agents van detectar que un dels homes denunciat estava complint pena de presó i que va presentar una denúncia dient que l'havien denunciat falsament perquè no coneixia a la dona que el va denunciar. Amb la col·laboració de la Subdelegació del Govern, els Mossos finalment van concloure que tant a les suposades víctimes com als suposats agressors se'ls podia investigar per simulació de delicte.

Els suposats agressors denunciats, la majoria també marroquins, eren clients dels locals de prostitució i es quedaven amb 500 euros dels 3.000 que cobraven a les dones. Els Mossos creuen que unes 40 dones podrien haver presentat falses denúncies a Lleida.