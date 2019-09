L'Audiència Nacional deixa en llibertat l'excap de l'espionatge veneçolà

L'exgeneral veneçolà Hugo Armando Carvajal, que va ser cap de la contraintel·ligència amb Hugo Chávez i també amb Nicolás Maduro, va sortir de la presó d'Estremera (Madrid), un cop l'Audiència Nacional va decretar la seva llibertat després de rebutjar extradir-lo als Estats Units. L'Audiència Nacional va decidir excarcerar Carvajal després de denegar la seva extradició als Estats Units per delictes de narcotràfic, encara que els motius pels quals ha pres aquesta decisió no es coneixeran fins avui, quan es notificarà la interlocutòria resolent la reclamació de lliurament de la justícia nord-americana.

El tribunal presidit pel magistrat Alfonso Guevara ha trigat molt pocs dies a prendre la decisió, ja que la vista d'extradició es va celebrar el dijous dia 12 passat. En la vista, Carvajal va al·legar que la seva reclamació per part dels EUA per delictes de narcotràfic no té fonament i respon a motivacions polítiques, ja que aquest país el que vol en realitat és obtenir-ne informació sobre el seu govern.

D'altra banda, el cap del Parlament de Veneçuela, Juan Guaidó, reconegut com a president encarregat per més de 50 països, va proposar convocar un Consell de Govern «amb tots els sectors» per posar fi a la severa crisi que viu la nació caribenya. El líder opositor va explicar que aquesta proposta la va presentar a la taula de negociacions amb el Govern de Nicolás Maduro a Barbados.