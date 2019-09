L'Oficina Antifrau demana que es protegeixin els alertadors

El director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, va reclamar ahir que la institució que presideix «ha de tenir capacitat sancionadora i potestat de suspendre decisions administratives per protegir als alertadors de represàlies» sense haver d'esperar la resolució d'un jutge.

En una compareixença al Parlament, Gimeno va criticar que la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors els dóna competències «molt residuals» i va defensar que amb la redacció actual de la llei només tenen competències sancionadores «respecte els alts càrrecs o sobre les empreses privades». Gimeno també va reclamar que els canals que fan servir els denunciants siguin «eficients i independents».

Gimeno va reclamar «més eines i més competències» per tal de poder garantir els drets dels alertadors. Per fer-ho, va sostenir que la directiva europea és «un punt de partida» i que hi ha «cert consens» que algú s'ha d'ocupar de l'alertador i per fer-ho l'Oficina Antifrau és l'organisme «més idoni», va defensar.

«Aplaudim moltíssim la utilització del terme alertador de la llei», va destacar Gimeno perquè això considera que contribueix a «acabar amb aquest contingut pejoratiu del concepte de xivato en la nostra cultura». Gimeno va defensar un concepte d'alertador que «deixi d'ocupar-se de la vida privada dels alertadors i comenci a parlar del que ha alertat l'alertador».

Una de les principals raons per les quals els ciutadans no fan més denúncies és perquè tenen por a les represàlies, va explicar Gimeno.