L'ONU es disculpa per haver atribuït les «atrocitats» dibuixades per Picasso al Guernica a la República

L'ONU s'ha disculpat públicament aquest dilluns per haver descrit el Guernica de Pablo Picasso com una "forma de protesta artística contra les atrocitats de la República durant la Guerra Civil espanyola". En una compareixença pública, el portaveu de l'organització, Stéphane Dujarric, ha fet "una correcció i una disculpa" després d'haver-se adonat que en una de les pàgines web de l'ONU s'atribuïa "de manera incorrecta les atrocitats històriques de Guernica" representades al tapís de Pablo Picasso a la República. "Sabem perfectament que els republicans van ser les víctimes, i no els autors", ha subratllat Dujarric. Com a resultat el web està en manteniment "per fer les correccions pertinents" i revisar tot el contingut del web. "Lamentem l'error i traslladem les nostres disculpes al poble i al govern d'Espanya", ha afegit el portaveu de l'Organització de les Nacions Unides.