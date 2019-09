Si de nou hi haguessin eleccions generals aquest 2019, quan serien?

A Pedro Sánchez se li ha complicat la investidura i la convocatòria d'unes noves eleccions generals aquest mateix 2019 semblen ara per ara força probables. La data prevista seria el diumenge 10 de novembre.



Quin marge de temps té Pedro Sánchez?

Els socialistes tenen com a molt tard el 23 de setembre per aconseguir els suports necessaris al Congrés espanyol perquè un nou intent d'investidura, el segon, de Pedro Sánchez tiri endavant. Si no, es disoldran les corts i el país quedarà avocat a unes noves eleccions generals. Aquestes, per calendari, s'haurien de celebrar el diumenge 10 de novembre del 2019.

Si per contra, el líder del PSOE aconsegueix ser investit abans del 23 de setembre, les següents eleccions generals a Espanya se celebrarien com a molt tard l'abril del 2023.

Quin van ser els resultats de les anteriors eleccions?

El PSOE va ser el guanyador de les eleccions de l'abril passat amb un 28,68 % dels vots (7.480.755 vots en total), insuficients per governar en solitari. El PP va ser la segona força, amb 4.356.023 vots (el 16,7%), i Cs, la tercera, amb 4.136.600 (15,86%). Consulta aquí tots els resultats de les eleccions generals del 2019.