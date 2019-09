El PDeCAT engega el procés participatiu per debatre el futur de la formació

El PDeCAT va engegar aquest cap de setmana el procés participatiu per debatre el futur de la formació i la «utilitat» dels partits polítics al context actual. «Pretén ser un debat franc, sense apriorismes ni limitacions entre tots els membres del partit», va apuntar ahir la formació en un comunicat.

Les primeres assemblees amb la militància van tenir lloc dissabte al Bages, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Pla d'Urgell i el partit afirma que hi va haver «una important participació dels associats i els càrrecs electes i orgànics». Les properes trobades seran a la Noguera, el Solsonès, l'Anoia, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Ebre, la Terra Alta i els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

Sota el nom Encarem el futur, cada comarca celebrarà com a mínim una trobada, que s'allargarà fins a finals de setembre, quan es faran arribar les conclusions definitives a l'Executiva Nacional del partit.

En una d'aquestes primeres torbades hi va participar el president del PDeCAT, David Bonvehí, que va reunir-se amb la resta de militants del Bages. El dirigent va assegurar que estava «molt satisfet» per «l'èxit» de participació i va fer una crida a l'assistència dels associats a les assemblees.

Al si del partit hi ha un debat obert sobre si el PDeCAT ha de desaparèixer com organització política tradicional i d'aquesta manera facilitar la reordenació de JxCat o si, per contra, ha d'erigir-se en motor principal d'aquest espai.